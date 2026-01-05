- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
1.82 USD
Pior negociação:
-0.65 USD
Lucro bruto:
9.91 USD (1 454 pips)
Perda bruta:
-1.01 USD (92 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
1.65
Atividade de negociação:
68.01%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
12.90
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
9.81
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.65 USD (1)
Crescimento mensal:
2.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
0.69 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.18% (0.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.97% (3.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|762
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.82 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4421
|
FPMarketsLLC-Live
|2.77 × 752
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.99 × 1420
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
Smart Reach
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
2
100%
8
87%
68%
9.81
1.11
USD
USD
1%
1:500