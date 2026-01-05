SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Smart Reach
Igor Vihodet

Smart Reach

Igor Vihodet
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
1.82 USD
Pior negociação:
-0.65 USD
Lucro bruto:
9.91 USD (1 454 pips)
Perda bruta:
-1.01 USD (92 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
1.65
Atividade de negociação:
68.01%
Depósito máximo carregado:
1.02%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
12.90
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
9.81
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.65 USD (1)
Crescimento mensal:
2.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
0.69 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.18% (0.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.97% (3.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 5
NZDCAD 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 762
NZDCAD 399
AUDNZD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.82 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4421
FPMarketsLLC-Live
2.77 × 752
ICMarketsSC-MT5-4
2.99 × 1420
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 mais ...
Smart Reach 
Sem comentários
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
Share of trading days is too low
2026.01.06 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
