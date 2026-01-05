- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
1.82 USD
最悪のトレード:
-0.65 USD
総利益:
9.91 USD (1 454 pips)
総損失:
-1.01 USD (92 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.56 USD)
最大連続利益:
8.56 USD (6)
シャープレシオ:
1.65
取引アクティビティ:
68.01%
最大入金額:
1.02%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
12.90
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
9.81
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
1.42 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
1 (-0.65 USD)
最大連続損失:
-0.65 USD (1)
月間成長:
2.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
0.69 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.18% (0.69 USD)
エクイティによる:
0.97% (3.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|762
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.82 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.56 USD
最大連続損失: -0.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4421
|
FPMarketsLLC-Live
|2.77 × 752
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.99 × 1420
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
