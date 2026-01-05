シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Smart Reach
Igor Vihodet

Smart Reach

Igor Vihodet
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
1.82 USD
最悪のトレード:
-0.65 USD
総利益:
9.91 USD (1 454 pips)
総損失:
-1.01 USD (92 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.56 USD)
最大連続利益:
8.56 USD (6)
シャープレシオ:
1.65
取引アクティビティ:
68.01%
最大入金額:
1.02%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
12.90
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
9.81
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
1.42 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
1 (-0.65 USD)
最大連続損失:
-0.65 USD (1)
月間成長:
2.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
0.69 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.18% (0.69 USD)
エクイティによる:
0.97% (3.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 5
NZDCAD 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 762
NZDCAD 399
AUDNZD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.82 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.56 USD
最大連続損失: -0.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4421
FPMarketsLLC-Live
2.77 × 752
ICMarketsSC-MT5-4
2.99 × 1420
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Smart Reach 
レビューなし
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
Share of trading days is too low
2026.01.06 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Smart Reach
30 USD/月
2%
0
0
USD
385
USD
2
100%
8
87%
68%
9.81
1.11
USD
1%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください