- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
229
Прибыльных трейдов:
123 (53.71%)
Убыточных трейдов:
106 (46.29%)
Лучший трейд:
55.27 USD
Худший трейд:
-30.72 USD
Общая прибыль:
633.83 USD (365 555 pips)
Общий убыток:
-536.06 USD (352 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (110.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.25 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.44%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
244
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
93 (40.61%)
Коротких трейдов:
136 (59.39%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
5.15 USD
Средний убыток:
-5.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-156.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.79 USD (11)
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.79 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.79% (156.79 USD)
По эквити:
17.34% (379.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.27 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +110.25 USD
Макс. убыток в серии: -156.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
