Van Huan Nguyen

PTGOLDMAXPRO

Van Huan Nguyen
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
229
Прибыльных трейдов:
123 (53.71%)
Убыточных трейдов:
106 (46.29%)
Лучший трейд:
55.27 USD
Худший трейд:
-30.72 USD
Общая прибыль:
633.83 USD (365 555 pips)
Общий убыток:
-536.06 USD (352 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (110.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.25 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.44%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
244
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
93 (40.61%)
Коротких трейдов:
136 (59.39%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
5.15 USD
Средний убыток:
-5.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-156.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-156.79 USD (11)
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.79 USD (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.79% (156.79 USD)
По эквити:
17.34% (379.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 229
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.27 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +110.25 USD
Макс. убыток в серии: -156.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PTGOLDMAXPRO
500 USD в месяц
5%
0
0
USD
2.2K
USD
1
79%
229
53%
100%
1.18
0.43
USD
17%
1:200
