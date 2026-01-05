- 자본
- 축소
트레이드:
284
이익 거래:
147 (51.76%)
손실 거래:
137 (48.24%)
최고의 거래:
55.27 USD
최악의 거래:
-37.19 USD
총 수익:
926.34 USD (475 945 pips)
총 손실:
-1 010.93 USD (631 818 pips)
연속 최대 이익:
5 (110.25 USD)
연속 최대 이익:
110.25 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
24.00%
최대 입금량:
74.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
284
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
96 (33.80%)
숏(주식차입매도):
188 (66.20%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.30 USD
평균 이익:
6.30 USD
평균 손실:
-7.38 USD
연속 최대 손실:
11 (-156.79 USD)
연속 최대 손실:
-156.79 USD (11)
월별 성장률:
-4.02%
Algo 트레이딩:
66%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84.59 USD
최대한의:
291.29 USD (12.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.61% (291.29 USD)
자본금별:
17.34% (379.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.27 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +110.25 USD
연속 최대 손실: -156.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
