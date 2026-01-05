- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
76 (57.57%)
Negociações com perda:
56 (42.42%)
Melhor negociação:
55.27 USD
Pior negociação:
-23.02 USD
Lucro bruto:
331.75 USD (198 540 pips)
Perda bruta:
-238.77 USD (170 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (110.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.25 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.25%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
46 (34.85%)
Negociações curtas:
86 (65.15%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
4.37 USD
Perda média:
-4.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-156.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.79 USD (11)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.79 USD (6.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.79% (156.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.43% (97.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
