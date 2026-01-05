SinaisSeções
Van Huan Nguyen

PTGOLDMAXPRO

Van Huan Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
76 (57.57%)
Negociações com perda:
56 (42.42%)
Melhor negociação:
55.27 USD
Pior negociação:
-23.02 USD
Lucro bruto:
331.75 USD (198 540 pips)
Perda bruta:
-238.77 USD (170 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (110.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.25 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.25%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
46 (34.85%)
Negociações curtas:
86 (65.15%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
4.37 USD
Perda média:
-4.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-156.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-156.79 USD (11)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.79 USD (6.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.79% (156.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.43% (97.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 28K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.27 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +110.25 USD
Máxima perda consecutiva: -156.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
