- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
73 (58.40%)
亏损交易:
52 (41.60%)
最好交易:
55.27 USD
最差交易:
-23.02 USD
毛利:
319.93 USD (191 121 pips)
毛利亏损:
-231.02 USD (163 092 pips)
最大连续赢利:
5 (110.25 USD)
最大连续盈利:
110.25 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.25%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
128
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.57
长期交易:
45 (36.00%)
短期交易:
80 (64.00%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
4.38 USD
平均损失:
-4.44 USD
最大连续失误:
11 (-156.79 USD)
最大连续亏损:
-156.79 USD (11)
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
156.79 USD (6.79%)
相对跌幅:
结余:
6.79% (156.79 USD)
净值:
4.43% (97.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.27 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +110.25 USD
最大连续亏损: -156.79 USD
