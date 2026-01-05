SeñalesSecciones
Van Huan Nguyen

PTGOLDMAXPRO

Van Huan Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2026 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
167
Transacciones Rentables:
96 (57.48%)
Transacciones Irrentables:
71 (42.51%)
Mejor transacción:
55.27 USD
Peor transacción:
-23.02 USD
Beneficio Bruto:
395.12 USD (259 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.50 USD (208 557 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (110.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
27.25%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
169
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
56 (33.53%)
Transacciones Cortas:
111 (66.47%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
4.12 USD
Pérdidas medias:
-3.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-156.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-156.79 USD (11)
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
156.79 USD (6.79%)
Reducción relativa:
De balance:
6.79% (156.79 USD)
De fondos:
4.43% (97.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 117
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 51K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
