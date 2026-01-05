- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
149
利益トレード:
85 (57.04%)
損失トレード:
64 (42.95%)
ベストトレード:
55.27 USD
最悪のトレード:
-23.02 USD
総利益:
358.93 USD (223 991 pips)
総損失:
-264.34 USD (194 425 pips)
最大連続の勝ち:
5 (110.25 USD)
最大連続利益:
110.25 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.25%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
153
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
49 (32.89%)
短いトレード:
100 (67.11%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
4.22 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
11 (-156.79 USD)
最大連続損失:
-156.79 USD (11)
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
156.79 USD (6.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.79% (156.79 USD)
エクイティによる:
4.43% (97.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|95
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
