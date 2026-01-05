- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 AUD
Худший трейд:
0.00 AUD
Общая прибыль:
0.00 AUD
Общий убыток:
-2.17 AUD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 AUD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.20%
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
0.00 AUD
Средняя прибыль:
0.00 AUD
Средний убыток:
0.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
0.00 AUD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.17 AUD
Максимальная:
2.17 AUD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
1.09% (25.48 AUD)
Распределение
Нет данных
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 AUD
Худший трейд: -0 AUD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 AUD
Макс. убыток в серии: -0.00 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2.3K
AUD
AUD
1
0%
0
0%
100%
0.00
0.00
AUD
AUD
1%
1:500