- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
16 (88.88%)
손실 거래:
2 (11.11%)
최고의 거래:
21.05 AUD
최악의 거래:
-1.74 AUD
총 수익:
91.39 AUD (2 040 pips)
총 손실:
-8.74 AUD (49 pips)
연속 최대 이익:
15 (86.30 AUD)
연속 최대 이익:
86.30 AUD (15)
샤프 비율:
0.80
거래 활동:
85.94%
최대 입금량:
5.42%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
24.24
롱(주식매수):
13 (72.22%)
숏(주식차입매도):
5 (27.78%)
수익 요인:
10.46
기대수익:
4.59 AUD
평균 이익:
5.71 AUD
평균 손실:
-4.37 AUD
연속 최대 손실:
1 (-1.74 AUD)
연속 최대 손실:
-1.74 AUD (1)
월별 성장률:
3.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.41 AUD
최대한의:
3.41 AUD (0.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
8.47% (197.05 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.05 AUD
최악의 거래: -2 AUD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +86.30 AUD
연속 최대 손실: -1.74 AUD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
100%
18
88%
86%
10.45
4.59
AUD
AUD
8%
1:500