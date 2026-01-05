- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
12 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
21.05 AUD
Pior negociação:
0.00 AUD
Lucro bruto:
73.89 AUD (1 651 pips)
Perda bruta:
-3.72 AUD
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (73.89 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
73.89 AUD (12)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
20.58
Negociações longas:
12 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
19.86
Valor esperado:
6.16 AUD
Lucro médio:
6.16 AUD
Perda média:
0.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 AUD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.41 AUD
Máximo:
3.41 AUD (0.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
8.47% (197.05 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.05 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +73.89 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.00 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SwitchMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
100%
12
100%
100%
19.86
6.16
AUD
AUD
8%
1:500