トレード:
12
利益トレード:
12 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
21.05 AUD
最悪のトレード:
0.00 AUD
総利益:
73.89 AUD (1 651 pips)
総損失:
-3.72 AUD
最大連続の勝ち:
12 (73.89 AUD)
最大連続利益:
73.89 AUD (12)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.42%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
20.58
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
19.86
期待されたペイオフ:
6.16 AUD
平均利益:
6.16 AUD
平均損失:
0.00 AUD
最大連続の負け:
0 (0.00 AUD)
最大連続損失:
0.00 AUD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.41 AUD
最大の:
3.41 AUD (0.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
8.47% (197.05 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SwitchMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
100%
12
100%
100%
19.86
6.16
AUD
AUD
8%
1:500