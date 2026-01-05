- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
12 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
21.05 AUD
Schlechtester Trade:
0.00 AUD
Bruttoprofit:
73.89 AUD (1 651 pips)
Bruttoverlust:
-3.72 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (73.89 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.89 AUD (12)
Sharpe Ratio:
0.90
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.42%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
20.58
Long-Positionen:
12 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
19.86
Mathematische Gewinnerwartung:
6.16 AUD
Durchschnittlicher Profit:
6.16 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 AUD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.41 AUD
Maximaler:
3.41 AUD (0.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
8.47% (197.05 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.05 AUD
Schlechtester Trade: -0 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.89 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SwitchMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
2.4K
AUD
AUD
1
100%
12
100%
100%
19.86
6.16
AUD
AUD
8%
1:500