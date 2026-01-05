- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
16 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
2 (11.11%)
Mejor transacción:
21.05 AUD
Peor transacción:
-1.74 AUD
Beneficio Bruto:
91.39 AUD (2 040 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.60 AUD (49 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (86.30 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
86.30 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.80
Actividad comercial:
91.33%
Carga máxima del depósito:
5.42%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
22.50
Transacciones Largas:
13 (72.22%)
Transacciones Cortas:
5 (27.78%)
Factor de Beneficio:
8.62
Beneficio Esperado:
4.49 AUD
Beneficio medio:
5.71 AUD
Pérdidas medias:
-5.30 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.74 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.74 AUD (1)
Crecimiento al mes:
3.59%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.41 AUD
Máxima:
3.59 AUD (0.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.15% (3.41 AUD)
De fondos:
8.47% (197.05 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SwitchMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
No hay comentarios
