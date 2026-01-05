- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
12 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
21.05 AUD
最差交易:
0.00 AUD
毛利:
73.89 AUD (1 651 pips)
毛利亏损:
-3.72 AUD
最大连续赢利:
12 (73.89 AUD)
最大连续盈利:
73.89 AUD (12)
夏普比率:
0.90
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 小时
采收率:
20.58
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
19.86
预期回报:
6.16 AUD
平均利润:
6.16 AUD
平均损失:
0.00 AUD
最大连续失误:
0 (0.00 AUD)
最大连续亏损:
0.00 AUD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.41 AUD
最大值:
3.41 AUD (0.15%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 AUD)
净值:
8.47% (197.05 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
