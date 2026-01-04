СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA BitBullion Scalper
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BitBullion Scalper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 6%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
23 (88.46%)
Убыточных трейдов:
3 (11.54%)
Лучший трейд:
6.80 USD
Худший трейд:
-5.95 USD
Общая прибыль:
40.96 USD (353 291 pips)
Общий убыток:
-10.03 USD (99 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (13.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.10 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
5.20
Длинных трейдов:
18 (69.23%)
Коротких трейдов:
8 (30.77%)
Профит фактор:
4.08
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.95 USD (1)
Прирост в месяц:
6.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.95 USD (1.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.16% (5.95 USD)
По эквити:
18.42% (97.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD# 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD# 254K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.80 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.29 USD
Макс. убыток в серии: -5.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A revolutionary expert advisor that doesn't just navigate volatility—it conquers it! This isn't just software;

it's your personal financial powerhouse, transforming chaotic market swings into a cascade of profitable opportunities.

Imagine a scalping maestro, precisely driven by dynamic grid logic , meticulously carving out pips while you watch.

Fully customizable, this MT5 marvel is your unfair advantage, whether you're snatching rapid gains or expertly surfing major trends.

Elevate your trading, dominate the charts, and redefine your success story with unparalleled precision and style.

Нет отзывов
2026.01.04 04:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 04:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA BitBullion Scalper
100 USD в месяц
6%
0
0
USD
531
USD
1
100%
26
88%
100%
4.08
1.19
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.