- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
78 (92.85%)
Убыточных трейдов:
6 (7.14%)
Лучший трейд:
15.22 USD
Худший трейд:
-16.35 USD
Общая прибыль:
135.27 USD (223 313 pips)
Общий убыток:
-52.04 USD (111 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (28.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.35 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
50.59%
Макс. загрузка депозита:
2.06%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
59 (70.24%)
Коротких трейдов:
25 (29.76%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-8.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.71 USD (3)
Прирост в месяц:
8.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.62 USD
Максимальная:
33.71 USD (3.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.07% (33.71 USD)
По эквити:
2.04% (20.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.22 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.32 USD
Макс. убыток в серии: -33.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
2026 พอร์ตเพื่อครีมมี่
