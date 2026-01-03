- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-6.62 USD
Profitto lordo:
2.94 USD (29 278 pips)
Perdita lorda:
-6.62 USD (66 276 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-6.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.62 USD
Massimale:
6.62 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (-0.00 USD)
Per equità:
2.04% (20.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-37K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.94 USD
Massima perdita consecutiva: -6.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
2026 พอร์ตเพื่อครีมมี่
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
5
80%
100%
0.44
-0.74
USD
USD
2%
1:500