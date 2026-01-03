SegnaliSezioni
Pitakchon Wises

Pitakchon2026

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-6.62 USD
Profitto lordo:
2.94 USD (29 278 pips)
Perdita lorda:
-6.62 USD (66 276 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.74 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-6.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.62 USD
Massimale:
6.62 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (-0.00 USD)
Per equità:
2.04% (20.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -37K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.94 USD
Massima perdita consecutiva: -6.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
2026 พอร์ตเพื่อครีมมี่
Non ci sono recensioni
2026.01.04 01:32
Share of trading days is too low
2026.01.04 01:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 00:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 00:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 00:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 00:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 00:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
