- 자본
- 축소
트레이드:
228
이익 거래:
212 (92.98%)
손실 거래:
16 (7.02%)
최고의 거래:
15.22 USD
최악의 거래:
-16.35 USD
총 수익:
282.49 USD (9 228 290 pips)
총 손실:
-80.58 USD (136 589 pips)
연속 최대 이익:
72 (73.22 USD)
연속 최대 이익:
73.22 USD (72)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
11.17%
최대 입금량:
2.06%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
225
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
5.99
롱(주식매수):
179 (78.51%)
숏(주식차입매도):
49 (21.49%)
수익 요인:
3.51
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
1.33 USD
평균 손실:
-5.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-33.71 USD)
연속 최대 손실:
-33.71 USD (3)
월별 성장률:
20.18%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.62 USD
최대한의:
33.71 USD (3.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.07% (33.71 USD)
자본금별:
2.04% (20.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|209
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|177K
|BTCUSD
|67K
|EURUSD
|-326
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.22 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 72
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.22 USD
연속 최대 손실: -33.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|0.72 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
Exness-MT5Real15
|3.34 × 158
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
2026 พอร์ตเพื่อครีมมี่
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
228
92%
11%
3.50
0.89
USD
USD
3%
1:500