Negociações:
81
Negociações com lucro:
75 (92.59%)
Negociações com perda:
6 (7.41%)
Melhor negociação:
15.22 USD
Pior negociação:
-16.35 USD
Lucro bruto:
132.27 USD (220 313 pips)
Perda bruta:
-52.04 USD (111 679 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (28.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.35 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
50.59%
Depósito máximo carregado:
2.06%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
56 (69.14%)
Negociações curtas:
25 (30.86%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
1.76 USD
Perda média:
-8.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-33.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.71 USD (3)
Crescimento mensal:
8.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.62 USD
Máximo:
33.71 USD (3.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.07% (33.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.04% (20.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.22 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +28.32 USD
Máxima perda consecutiva: -33.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
