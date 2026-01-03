El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 Exness-MT5Real7 1.14 × 187 Exness-MT5Real8 2.76 × 49 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 18.23 × 13 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada