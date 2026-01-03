- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
78 (92.85%)
Transacciones Irrentables:
6 (7.14%)
Mejor transacción:
15.22 USD
Peor transacción:
-16.35 USD
Beneficio Bruto:
135.27 USD (223 313 pips)
Pérdidas Brutas:
-52.04 USD (111 679 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (28.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.35 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
50.59%
Carga máxima del depósito:
2.06%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
2.47
Transacciones Largas:
59 (70.24%)
Transacciones Cortas:
25 (29.76%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
1.73 USD
Pérdidas medias:
-8.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-33.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.71 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.62 USD
Máxima:
33.71 USD (3.07%)
Reducción relativa:
De balance:
3.07% (33.71 USD)
De fondos:
2.04% (20.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.22 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +28.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
