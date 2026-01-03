- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
73 (92.40%)
亏损交易:
6 (7.59%)
最好交易:
15.22 USD
最差交易:
-16.35 USD
毛利:
130.27 USD (218 313 pips)
毛利亏损:
-52.04 USD (111 679 pips)
最大连续赢利:
25 (28.32 USD)
最大连续盈利:
62.35 USD (23)
夏普比率:
0.26
交易活动:
52.19%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
2.32
长期交易:
55 (69.62%)
短期交易:
24 (30.38%)
利润因子:
2.50
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
1.78 USD
平均损失:
-8.67 USD
最大连续失误:
3 (-33.71 USD)
最大连续亏损:
-33.71 USD (3)
每月增长:
7.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.62 USD
最大值:
33.71 USD (3.07%)
相对跌幅:
结余:
3.07% (33.71 USD)
净值:
2.04% (20.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|BTCUSD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|67K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.22 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.32 USD
最大连续亏损: -33.71 USD
2026 พอร์ตเพื่อครีมมี่
