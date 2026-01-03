СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Leverage XAU and BTC
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Leverage XAU and BTC

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
30.95 GBP
Худший трейд:
-22.98 GBP
Общая прибыль:
145.84 GBP (24 212 pips)
Общий убыток:
-63.40 GBP (3 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (79.53 GBP)
Макс. прибыль в серии:
79.53 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
10.63%
Макс. загрузка депозита:
26.20%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
9.16 GBP
Средняя прибыль:
24.31 GBP
Средний убыток:
-21.13 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.33 GBP)
Макс. убыток в серии:
-39.33 GBP (2)
Прирост в месяц:
47.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
39.72 GBP (14.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.08% (39.50 GBP)
По эквити:
8.74% (20.21 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 75
BTCUSD 31
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 876
BTCUSD 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.95 GBP
Худший трейд: -23 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +79.53 GBP
Макс. убыток в серии: -39.33 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 18:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 15:23
Share of trading days is too low
2026.01.03 15:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 12:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 12:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.