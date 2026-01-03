- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
30.95 GBP
Худший трейд:
-22.98 GBP
Общая прибыль:
145.84 GBP (24 212 pips)
Общий убыток:
-63.40 GBP (3 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (79.53 GBP)
Макс. прибыль в серии:
79.53 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
10.63%
Макс. загрузка депозита:
26.20%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
9.16 GBP
Средняя прибыль:
24.31 GBP
Средний убыток:
-21.13 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.33 GBP)
Макс. убыток в серии:
-39.33 GBP (2)
Прирост в месяц:
47.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
39.72 GBP (14.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.08% (39.50 GBP)
По эквити:
8.74% (20.21 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|75
|BTCUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|876
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.95 GBP
Худший трейд: -23 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +79.53 GBP
Макс. убыток в серии: -39.33 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
