Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
7 (70.00%)
Verlusttrades:
3 (30.00%)
Bester Trade:
30.95 GBP
Schlechtester Trade:
-22.98 GBP
Bruttoprofit:
167.90 GBP (24 812 pips)
Bruttoverlust:
-63.40 GBP (3 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (79.53 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.53 GBP (3)
Sharpe Ratio:
0.58
Trading-Aktivität:
12.10%
Max deposit load:
26.20%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
2.63
Long-Positionen:
8 (80.00%)
Short-Positionen:
2 (20.00%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
10.45 GBP
Durchschnittlicher Profit:
23.99 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-21.13 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.33 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.33 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
62.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
39.72 GBP (14.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.08% (39.50 GBP)
Kapital:
8.74% (20.21 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|104
|BTCUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.95 GBP
Schlechtester Trade: -23 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.53 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.33 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
