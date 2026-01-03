シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Leverage XAU and BTC
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Leverage XAU and BTC

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 63%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
30.95 GBP
最悪のトレード:
-22.98 GBP
総利益:
167.90 GBP (24 812 pips)
総損失:
-63.40 GBP (3 086 pips)
最大連続の勝ち:
3 (79.53 GBP)
最大連続利益:
79.53 GBP (3)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
12.10%
最大入金額:
26.20%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
2.63
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
10.45 GBP
平均利益:
23.99 GBP
平均損失:
-21.13 GBP
最大連続の負け:
2 (-39.33 GBP)
最大連続損失:
-39.33 GBP (2)
月間成長:
62.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
39.72 GBP (14.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.08% (39.50 GBP)
エクイティによる:
8.74% (20.21 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 104
BTCUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.95 GBP
最悪のトレード: -23 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +79.53 GBP
最大連続損失: -39.33 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 18:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 15:23
Share of trading days is too low
2026.01.03 15:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 12:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 12:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Leverage XAU and BTC
50 USD/月
63%
0
0
USD
234
GBP
1
0%
10
70%
12%
2.64
10.45
GBP
17%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください