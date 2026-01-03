- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
30.95 GBP
最悪のトレード:
-22.98 GBP
総利益:
167.90 GBP (24 812 pips)
総損失:
-63.40 GBP (3 086 pips)
最大連続の勝ち:
3 (79.53 GBP)
最大連続利益:
79.53 GBP (3)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
12.10%
最大入金額:
26.20%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
2.63
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
10.45 GBP
平均利益:
23.99 GBP
平均損失:
-21.13 GBP
最大連続の負け:
2 (-39.33 GBP)
最大連続損失:
-39.33 GBP (2)
月間成長:
62.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
39.72 GBP (14.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.08% (39.50 GBP)
エクイティによる:
8.74% (20.21 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|104
|BTCUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.95 GBP
最悪のトレード: -23 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +79.53 GBP
最大連続損失: -39.33 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
63%
0
0
USD
USD
234
GBP
GBP
1
0%
10
70%
12%
2.64
10.45
GBP
GBP
17%
1:500