- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
30.95 GBP
Pior negociação:
-22.98 GBP
Lucro bruto:
145.84 GBP (24 212 pips)
Perda bruta:
-63.40 GBP (3 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (79.53 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
79.53 GBP (3)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
10.63%
Depósito máximo carregado:
26.20%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
9.16 GBP
Lucro médio:
24.31 GBP
Perda média:
-21.13 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.33 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-39.33 GBP (2)
Crescimento mensal:
47.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
39.72 GBP (14.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.08% (39.50 GBP)
Pelo Capital Líquido:
8.74% (20.21 GBP)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
