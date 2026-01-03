- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.36 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1.88 USD (933 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (1.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.88 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
2.31
Торговая активность:
34.06%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (90.00%)
Коротких трейдов:
1 (10.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.19 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.77% (0.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5
|OILCash#
|4
|EURUSDm#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|1
|OILCash#
|1
|EURUSDm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|775
|OILCash#
|101
|EURUSDm#
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.36 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1.88 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Test
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
1
0%
10
100%
34%
n/a
0.19
USD
USD
1%
1:500