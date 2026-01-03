СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HB TRADING
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
XMGlobal-MT5 16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.36 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1.88 USD (933 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (1.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.88 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
2.31
Торговая активность:
34.06%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (90.00%)
Коротких трейдов:
1 (10.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.19 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.77% (0.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 4
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 1
OILCash# 1
EURUSDm# 0
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 775
OILCash# 101
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.36 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1.88 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Test
Нет отзывов
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
