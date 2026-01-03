信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HB TRADING
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
XMGlobal-MT5 16
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.28 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1.33 USD (880 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (1.33 USD)
最大连续盈利:
1.33 USD (8)
夏普比率:
2.57
交易活动:
13.51%
最大入金加载:
0.30%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.00
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.17 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.77% (0.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 2
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 1
OILCash# 0
EURUSDm# 0
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 775
OILCash# 48
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.28 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1.33 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Test
没有评论
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HB TRADING
每月30 USD
1%
0
0
USD
97
USD
1
0%
8
100%
14%
n/a
0.17
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载