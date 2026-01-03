- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.28 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1.33 USD (880 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (1.33 USD)
最大连续盈利:
1.33 USD (8)
夏普比率:
2.57
交易活动:
13.51%
最大入金加载:
0.30%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.00
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.17 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.77% (0.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5
|OILCash#
|2
|EURUSDm#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|1
|OILCash#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|775
|OILCash#
|48
|EURUSDm#
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.28 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1.33 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
