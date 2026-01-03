SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / HB TRADING
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
XMGlobal-MT5 16
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.28 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1.33 USD (880 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
2.57
Atividade de negociação:
23.89%
Depósito máximo carregado:
0.30%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.17 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.77% (0.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 2
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 1
OILCash# 0
EURUSDm# 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 775
OILCash# 48
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.28 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1.33 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Test
Sem comentários
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HB TRADING
30 USD por mês
1%
0
0
USD
97
USD
1
0%
8
100%
24%
n/a
0.17
USD
1%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.