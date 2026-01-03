- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.28 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1.33 USD (880 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
2.57
Atividade de negociação:
23.89%
Depósito máximo carregado:
0.30%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.17 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.77% (0.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5
|OILCash#
|2
|EURUSDm#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|1
|OILCash#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|775
|OILCash#
|48
|EURUSDm#
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
1
0%
8
100%
24%
n/a
0.17
USD
USD
1%
1:500