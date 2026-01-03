SegnaliSezioni
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
XMGlobal-MT5 16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.36 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.69 USD (915 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (1.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.19
Attività di trading:
33.92%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.77% (0.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 3
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 1
OILCash# 1
EURUSDm# 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 775
OILCash# 83
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Test
Non ci sono recensioni
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.