Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 2%
XMGlobal-MT5 16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.36 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1.69 USD (915 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.69 USD (9)
Ratio de Sharpe:
2.19
Actividad comercial:
33.92%
Carga máxima del depósito:
0.30%
Último trade:
58 minutos
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
0.19 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.77% (0.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 3
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 1
OILCash# 1
EURUSDm# 0
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 775
OILCash# 83
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.36 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Test
No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
