シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HB TRADING
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
XMGlobal-MT5 16
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.28 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1.33 USD (880 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (1.33 USD)
最大連続利益:
1.33 USD (8)
シャープレシオ:
2.57
取引アクティビティ:
28.20%
最大入金額:
0.30%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.17 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.77% (0.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 2
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 1
OILCash# 0
EURUSDm# 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 775
OILCash# 48
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.28 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1.33 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Test
レビューなし
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HB TRADING
30 USD/月
1%
0
0
USD
97
USD
1
0%
8
100%
28%
n/a
0.17
USD
1%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください