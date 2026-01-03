- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.28 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1.33 USD (880 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (1.33 USD)
最大連続利益:
1.33 USD (8)
シャープレシオ:
2.57
取引アクティビティ:
28.20%
最大入金額:
0.30%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.17 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.77% (0.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|5
|OILCash#
|2
|EURUSDm#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|1
|OILCash#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|775
|OILCash#
|48
|EURUSDm#
|57
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.28 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1.33 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
