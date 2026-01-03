SignaleKategorien
Khalil Adnan Wakim

HB TRADING

Khalil Adnan Wakim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
XMGlobal-MT5 16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.28 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1.33 USD (880 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.33 USD (8)
Sharpe Ratio:
2.57
Trading-Aktivität:
32.05%
Max deposit load:
0.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.77% (0.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 5
OILCash# 2
EURUSDm# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 1
OILCash# 0
EURUSDm# 0
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 775
OILCash# 48
EURUSDm# 57
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.28 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Test
Keine Bewertungen
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 11:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

