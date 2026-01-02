- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.10 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2.62 USD (52 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (2.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.62 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
0.26 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.69%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.01% (1.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XRX
|2
|#IQ
|1
|#BMBL
|1
|#GPRO
|1
|#COTY
|1
|#IOVA
|1
|#PLUG
|1
|#BLDP
|1
|#BYND
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XRX
|1
|#IQ
|0
|#BMBL
|0
|#GPRO
|0
|#COTY
|0
|#IOVA
|0
|#PLUG
|0
|#BLDP
|0
|#BYND
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XRX
|12
|#IQ
|5
|#BMBL
|8
|#GPRO
|3
|#COTY
|1
|#IOVA
|0
|#PLUG
|11
|#BLDP
|2
|#BYND
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2.62 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Xrx invest
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
1
10%
10
100%
98%
n/a
0.26
USD
USD
3%
1:500