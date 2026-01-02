СигналыРазделы
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Xrx Stocks

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.10 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2.62 USD (52 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (2.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.62 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
0.26 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.69%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.01% (1.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XRX 2
#IQ 1
#BMBL 1
#GPRO 1
#COTY 1
#IOVA 1
#PLUG 1
#BLDP 1
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XRX 1
#IQ 0
#BMBL 0
#GPRO 0
#COTY 0
#IOVA 0
#PLUG 0
#BLDP 0
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XRX 12
#IQ 5
#BMBL 8
#GPRO 3
#COTY 1
#IOVA 0
#PLUG 11
#BLDP 2
#BYND 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2.62 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Xrx invest
Нет отзывов
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xrx Stocks
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
58
USD
1
10%
10
100%
98%
n/a
0.26
USD
3%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.