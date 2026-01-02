- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.10 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
2.62 USD (52 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
10 (2.62 USD)
연속 최대 이익:
2.62 USD (10)
샤프 비율:
0.74
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
0.94%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
10 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
0.26 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.69%
Algo 트레이딩:
10%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
3.01% (1.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XRX
|2
|#IQ
|1
|#BMBL
|1
|#GPRO
|1
|#COTY
|1
|#IOVA
|1
|#PLUG
|1
|#BLDP
|1
|#BYND
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XRX
|1
|#IQ
|0
|#BMBL
|0
|#GPRO
|0
|#COTY
|0
|#IOVA
|0
|#PLUG
|0
|#BLDP
|0
|#BYND
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XRX
|12
|#IQ
|5
|#BMBL
|8
|#GPRO
|3
|#COTY
|1
|#IOVA
|0
|#PLUG
|11
|#BLDP
|2
|#BYND
|10
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.10 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +2.62 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Xrx invest
