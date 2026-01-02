- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.62 USD (52 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.62 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
98.08%
Depósito máximo carregado:
0.94%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
0.26 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.69%
Algotrading:
10%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.01% (1.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XRX
|2
|#IQ
|1
|#BMBL
|1
|#GPRO
|1
|#COTY
|1
|#IOVA
|1
|#PLUG
|1
|#BLDP
|1
|#BYND
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XRX
|1
|#IQ
|0
|#BMBL
|0
|#GPRO
|0
|#COTY
|0
|#IOVA
|0
|#PLUG
|0
|#BLDP
|0
|#BYND
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XRX
|12
|#IQ
|5
|#BMBL
|8
|#GPRO
|3
|#COTY
|1
|#IOVA
|0
|#PLUG
|11
|#BLDP
|2
|#BYND
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.10 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.62 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Xrx invest
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
1
10%
10
100%
98%
n/a
0.26
USD
USD
3%
1:500