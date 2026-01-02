SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Xrx Stocks
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Xrx Stocks

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
10 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.62 USD (52 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.62 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
98.08%
Depósito máximo carregado:
0.94%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
0.26 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.69%
Algotrading:
10%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.01% (1.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XRX 2
#IQ 1
#BMBL 1
#GPRO 1
#COTY 1
#IOVA 1
#PLUG 1
#BLDP 1
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XRX 1
#IQ 0
#BMBL 0
#GPRO 0
#COTY 0
#IOVA 0
#PLUG 0
#BLDP 0
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XRX 12
#IQ 5
#BMBL 8
#GPRO 3
#COTY 1
#IOVA 0
#PLUG 11
#BLDP 2
#BYND 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.10 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.62 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Xrx invest
Sem comentários
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
