Catur Sulistiyanto A Md Tem

Xrx Stocks

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0条评论
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.60 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.60 USD (6 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (0.60 USD)
最大连续盈利:
0.60 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
56.20%
最大入金加载:
0.45%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
0.60 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.07%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.71% (0.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XRX 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XRX 1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XRX 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.60 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.60 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Xrx invest
没有评论
2026.01.02 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载