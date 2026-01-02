- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.10 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.62 USD (52 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (2.62 USD)
最大連続利益:
2.62 USD (10)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
98.08%
最大入金額:
0.94%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
0.26 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.69%
アルゴリズム取引:
10%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.01% (1.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XRX
|2
|#IQ
|1
|#BMBL
|1
|#GPRO
|1
|#COTY
|1
|#IOVA
|1
|#PLUG
|1
|#BLDP
|1
|#BYND
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XRX
|1
|#IQ
|0
|#BMBL
|0
|#GPRO
|0
|#COTY
|0
|#IOVA
|0
|#PLUG
|0
|#BLDP
|0
|#BYND
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XRX
|12
|#IQ
|5
|#BMBL
|8
|#GPRO
|3
|#COTY
|1
|#IOVA
|0
|#PLUG
|11
|#BLDP
|2
|#BYND
|10
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.10 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.62 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
