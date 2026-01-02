シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Xrx Stocks
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Xrx Stocks

Catur Sulistiyanto A Md Tem
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.10 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.62 USD (52 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (2.62 USD)
最大連続利益:
2.62 USD (10)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
98.08%
最大入金額:
0.94%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
0.26 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.69%
アルゴリズム取引:
10%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.01% (1.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XRX 2
#IQ 1
#BMBL 1
#GPRO 1
#COTY 1
#IOVA 1
#PLUG 1
#BLDP 1
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XRX 1
#IQ 0
#BMBL 0
#GPRO 0
#COTY 0
#IOVA 0
#PLUG 0
#BLDP 0
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XRX 12
#IQ 5
#BMBL 8
#GPRO 3
#COTY 1
#IOVA 0
#PLUG 11
#BLDP 2
#BYND 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.10 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.62 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Xrx invest
レビューなし
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

