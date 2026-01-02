SegnaliSezioni
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Xrx Stocks

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.62 USD (52 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (2.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.69%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.01% (1.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRX 2
#IQ 1
#BMBL 1
#GPRO 1
#COTY 1
#IOVA 1
#PLUG 1
#BLDP 1
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRX 1
#IQ 0
#BMBL 0
#GPRO 0
#COTY 0
#IOVA 0
#PLUG 0
#BLDP 0
#BYND 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRX 12
#IQ 5
#BMBL 8
#GPRO 3
#COTY 1
#IOVA 0
#PLUG 11
#BLDP 2
#BYND 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.62 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Xrx invest
Non ci sono recensioni
2026.01.06 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Share of trading days is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xrx Stocks
30USD al mese
5%
0
0
USD
58
USD
1
10%
10
100%
98%
n/a
0.26
USD
3%
1:500
Copia

