Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
5.11 USD
Худший трейд:
-2.37 USD
Общая прибыль:
12.42 USD (7 698 pips)
Общий убыток:
-4.68 USD (433 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.11 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
98.79%
Макс. загрузка депозита:
21.81%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
1.55 USD
Средний убыток:
-1.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.53 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.53 USD (2.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (3.53 USD)
По эквити:
0.73% (1.53 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|EURCADm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|7
|EURAUDm
|0
|EURGBPm
|-4
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|2
|NZDUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|EURCADm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|7K
|EURAUDm
|51
|EURGBPm
|-262
|AUDUSDm
|80
|EURUSDm
|150
|NZDUSDm
|26
|EURJPYm
|74
|EURCADm
|114
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +5.11 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.51 USD
Макс. убыток в серии: -3.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
0%
11
72%
99%
2.65
0.70
USD
USD
2%
1:200