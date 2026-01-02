СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / X7
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
5.11 USD
Худший трейд:
-2.37 USD
Общая прибыль:
12.42 USD (7 698 pips)
Общий убыток:
-4.68 USD (433 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.11 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
98.79%
Макс. загрузка депозита:
21.81%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
1.55 USD
Средний убыток:
-1.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.53 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.53 USD (2.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (3.53 USD)
По эквити:
0.73% (1.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 2
EURAUDm 2
EURGBPm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
NZDUSDm 1
EURJPYm 1
EURCADm 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 7
EURAUDm 0
EURGBPm -4
AUDUSDm 1
EURUSDm 2
NZDUSDm 0
EURJPYm 0
EURCADm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 7K
EURAUDm 51
EURGBPm -262
AUDUSDm 80
EURUSDm 150
NZDUSDm 26
EURJPYm 74
EURCADm 114
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.11 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.51 USD
Макс. убыток в серии: -3.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
