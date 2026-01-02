- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
9 (64.28%)
손실 거래:
5 (35.71%)
최고의 거래:
5.11 USD
최악의 거래:
-2.64 USD
총 수익:
13.36 USD (17 051 pips)
총 손실:
-9.93 USD (52 775 pips)
연속 최대 이익:
4 (4.51 USD)
연속 최대 이익:
5.11 USD (1)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
27.21%
최대 입금량:
21.81%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
9 (64.29%)
숏(주식차입매도):
5 (35.71%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
1.48 USD
평균 손실:
-1.99 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.25 USD)
연속 최대 손실:
-5.25 USD (2)
월별 성장률:
3.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.25 USD (4.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.43% (5.25 USD)
자본금별:
0.73% (1.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|3
|XAUUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|EURCADm
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|-4
|XAUUSDm
|7
|EURAUDm
|0
|EURGBPm
|-4
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|2
|NZDUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|EURCADm
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|-43K
|XAUUSDm
|7K
|EURAUDm
|51
|EURGBPm
|-262
|AUDUSDm
|80
|EURUSDm
|150
|NZDUSDm
|26
|EURJPYm
|74
|EURCADm
|114
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.11 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4.51 USD
연속 최대 손실: -5.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
