シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / X7
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
5.11 USD
最悪のトレード:
-2.37 USD
総利益:
12.42 USD (7 698 pips)
総損失:
-4.68 USD (433 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.51 USD)
最大連続利益:
5.11 USD (1)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
98.79%
最大入金額:
21.81%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
1.55 USD
平均損失:
-1.56 USD
最大連続の負け:
2 (-3.53 USD)
最大連続損失:
-3.53 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.53 USD (2.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.64% (3.53 USD)
エクイティによる:
0.73% (1.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 2
EURAUDm 2
EURGBPm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
NZDUSDm 1
EURJPYm 1
EURCADm 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 7
EURAUDm 0
EURGBPm -4
AUDUSDm 1
EURUSDm 2
NZDUSDm 0
EURJPYm 0
EURCADm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 7K
EURAUDm 51
EURGBPm -262
AUDUSDm 80
EURUSDm 150
NZDUSDm 26
EURJPYm 74
EURCADm 114
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.11 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.51 USD
最大連続損失: -3.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
