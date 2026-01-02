- 成長
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
5.11 USD
最悪のトレード:
-2.37 USD
総利益:
12.42 USD (7 698 pips)
総損失:
-4.68 USD (433 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.51 USD)
最大連続利益:
5.11 USD (1)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
98.79%
最大入金額:
21.81%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
1.55 USD
平均損失:
-1.56 USD
最大連続の負け:
2 (-3.53 USD)
最大連続損失:
-3.53 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.53 USD (2.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.64% (3.53 USD)
エクイティによる:
0.73% (1.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|EURCADm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|7
|EURAUDm
|0
|EURGBPm
|-4
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|2
|NZDUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|EURCADm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|7K
|EURAUDm
|51
|EURGBPm
|-262
|AUDUSDm
|80
|EURUSDm
|150
|NZDUSDm
|26
|EURJPYm
|74
|EURCADm
|114
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.11 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.51 USD
最大連続損失: -3.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
