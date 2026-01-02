- 成长
交易:
11
盈利交易:
8 (72.72%)
亏损交易:
3 (27.27%)
最好交易:
5.11 USD
最差交易:
-2.37 USD
毛利:
12.42 USD (7 698 pips)
毛利亏损:
-4.68 USD (433 pips)
最大连续赢利:
4 (4.51 USD)
最大连续盈利:
5.11 USD (1)
夏普比率:
0.38
交易活动:
98.79%
最大入金加载:
21.81%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.19
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
2.65
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
1.55 USD
平均损失:
-1.56 USD
最大连续失误:
2 (-3.53 USD)
最大连续亏损:
-3.53 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.53 USD (2.98%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (3.53 USD)
净值:
0.73% (1.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|EURCADm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|7
|EURAUDm
|0
|EURGBPm
|-4
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|2
|NZDUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|EURCADm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|7K
|EURAUDm
|51
|EURGBPm
|-262
|AUDUSDm
|80
|EURUSDm
|150
|NZDUSDm
|26
|EURJPYm
|74
|EURCADm
|114
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.11 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.51 USD
最大连续亏损: -3.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
0%
11
72%
99%
2.65
0.70
USD
USD
2%
1:200