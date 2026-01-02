信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X7
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
8 (72.72%)
亏损交易:
3 (27.27%)
最好交易:
5.11 USD
最差交易:
-2.37 USD
毛利:
12.42 USD (7 698 pips)
毛利亏损:
-4.68 USD (433 pips)
最大连续赢利:
4 (4.51 USD)
最大连续盈利:
5.11 USD (1)
夏普比率:
0.38
交易活动:
98.79%
最大入金加载:
21.81%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.19
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
2.65
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
1.55 USD
平均损失:
-1.56 USD
最大连续失误:
2 (-3.53 USD)
最大连续亏损:
-3.53 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.53 USD (2.98%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (3.53 USD)
净值:
0.73% (1.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 2
EURAUDm 2
EURGBPm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
NZDUSDm 1
EURJPYm 1
EURCADm 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 7
EURAUDm 0
EURGBPm -4
AUDUSDm 1
EURUSDm 2
NZDUSDm 0
EURJPYm 0
EURCADm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 7K
EURAUDm 51
EURGBPm -262
AUDUSDm 80
EURUSDm 150
NZDUSDm 26
EURJPYm 74
EURCADm 114
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.11 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.51 USD
最大连续亏损: -3.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
