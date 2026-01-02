SinaisSeções
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
8 (72.72%)
Negociações com perda:
3 (27.27%)
Melhor negociação:
5.11 USD
Pior negociação:
-2.37 USD
Lucro bruto:
12.42 USD (7 698 pips)
Perda bruta:
-4.68 USD (433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.11 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
98.79%
Depósito máximo carregado:
21.81%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
1.55 USD
Perda média:
-1.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.53 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.53 USD (2.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.64% (3.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.73% (1.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 2
EURAUDm 2
EURGBPm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
NZDUSDm 1
EURJPYm 1
EURCADm 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 7
EURAUDm 0
EURGBPm -4
AUDUSDm 1
EURUSDm 2
NZDUSDm 0
EURJPYm 0
EURCADm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 7K
EURAUDm 51
EURGBPm -262
AUDUSDm 80
EURUSDm 150
NZDUSDm 26
EURJPYm 74
EURCADm 114
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.11 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.51 USD
Máxima perda consecutiva: -3.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
