- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
8 (72.72%)
Negociações com perda:
3 (27.27%)
Melhor negociação:
5.11 USD
Pior negociação:
-2.37 USD
Lucro bruto:
12.42 USD (7 698 pips)
Perda bruta:
-4.68 USD (433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.11 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
98.79%
Depósito máximo carregado:
21.81%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
1.55 USD
Perda média:
-1.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.53 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.53 USD (2.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.64% (3.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.73% (1.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|EURGBPm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|EURCADm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|7
|EURAUDm
|0
|EURGBPm
|-4
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|2
|NZDUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|EURCADm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|7K
|EURAUDm
|51
|EURGBPm
|-262
|AUDUSDm
|80
|EURUSDm
|150
|NZDUSDm
|26
|EURJPYm
|74
|EURCADm
|114
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.11 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.51 USD
Máxima perda consecutiva: -3.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
