SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / X7
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
8 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
3 (27.27%)
Mejor transacción:
5.11 USD
Peor transacción:
-2.37 USD
Beneficio Bruto:
12.42 USD (7 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.68 USD (433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.11 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
98.79%
Carga máxima del depósito:
21.81%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
1.55 USD
Pérdidas medias:
-1.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.53 USD (2)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.53 USD (2.98%)
Reducción relativa:
De balance:
1.64% (3.53 USD)
De fondos:
0.73% (1.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 2
EURAUDm 2
EURGBPm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
NZDUSDm 1
EURJPYm 1
EURCADm 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 7
EURAUDm 0
EURGBPm -4
AUDUSDm 1
EURUSDm 2
NZDUSDm 0
EURJPYm 0
EURCADm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 7K
EURAUDm 51
EURGBPm -262
AUDUSDm 80
EURUSDm 150
NZDUSDm 26
EURJPYm 74
EURCADm 114
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.11 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
X7
30 USD al mes
5%
0
0
USD
215
USD
1
0%
11
72%
99%
2.65
0.70
USD
2%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.