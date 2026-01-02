SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X7
Van Dai Hoang

X7

Van Dai Hoang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 4%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
5.11 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
5.11 USD (5 105 pips)
Perdita lorda:
-1.15 USD (171 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.11 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.81%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.44
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-1.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.15 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.15 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (1.15 USD)
Per equità:
0.73% (1.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
EURAUDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 5
EURAUDm -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 5.1K
EURAUDm -171
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.11 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
X7
30USD al mese
4%
0
0
USD
211
USD
1
0%
2
50%
100%
4.44
1.98
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.