Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
32.93 USD
Худший трейд:
-36.46 USD
Общая прибыль:
97.27 USD (137 103 pips)
Общий убыток:
-92.53 USD (201 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (97.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.11%
Макс. загрузка депозита:
9.89%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
13 (86.67%)
Коротких трейдов:
2 (13.33%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
13.90 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-92.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-92.53 USD (8)
Прирост в месяц:
0.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
92.53 USD (8.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (92.53 USD)
По эквити:
4.98% (52.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|26
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|-17
|XAGUSD
|-21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|-90K
|XAGUSD
|-416
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +32.93 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +97.27 USD
Макс. убыток в серии: -92.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
