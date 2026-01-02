- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
7 (46.66%)
損失トレード:
8 (53.33%)
ベストトレード:
32.93 USD
最悪のトレード:
-36.46 USD
総利益:
97.27 USD (137 103 pips)
総損失:
-92.53 USD (201 144 pips)
最大連続の勝ち:
7 (97.27 USD)
最大連続利益:
97.27 USD (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
85.11%
最大入金額:
9.89%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
13 (86.67%)
短いトレード:
2 (13.33%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
13.90 USD
平均損失:
-11.57 USD
最大連続の負け:
8 (-92.53 USD)
最大連続損失:
-92.53 USD (8)
月間成長:
0.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
92.53 USD (8.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.41% (92.53 USD)
エクイティによる:
4.98% (52.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|26
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|-17
|XAGUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|-90K
|XAGUSD
|-416
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.93 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +97.27 USD
最大連続損失: -92.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
15
46%
85%
1.05
0.32
USD
USD
8%
1:200