- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
7 (46.66%)
Verlusttrades:
8 (53.33%)
Bester Trade:
32.93 USD
Schlechtester Trade:
-36.46 USD
Bruttoprofit:
97.27 USD (137 103 pips)
Bruttoverlust:
-92.53 USD (201 144 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (97.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
97.27 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
77.32%
Max deposit load:
9.89%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
13 (86.67%)
Short-Positionen:
2 (13.33%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-92.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-92.53 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
92.53 USD (8.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.41% (92.53 USD)
Kapital:
4.98% (52.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|26
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|-17
|XAGUSD
|-21
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|-90K
|XAGUSD
|-416
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +32.93 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.53 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
Keine Bewertungen
