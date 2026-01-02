- 成长
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
32.93 USD
最差交易:
-36.46 USD
毛利:
97.27 USD (137 103 pips)
毛利亏损:
-92.53 USD (201 144 pips)
最大连续赢利:
7 (97.27 USD)
最大连续盈利:
97.27 USD (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
85.11%
最大入金加载:
9.89%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.05
长期交易:
13 (86.67%)
短期交易:
2 (13.33%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
13.90 USD
平均损失:
-11.57 USD
最大连续失误:
8 (-92.53 USD)
最大连续亏损:
-92.53 USD (8)
每月增长:
0.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
92.53 USD (8.41%)
相对跌幅:
结余:
8.41% (92.53 USD)
净值:
4.98% (52.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|-17
|XAGUSD
|-21
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|-90K
|XAGUSD
|-416
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.93 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +97.27 USD
最大连续亏损: -92.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
没有评论
